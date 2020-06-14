اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تعلن تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوى إلى الشهر المقبل

الأحد، 14 يونيو 2020 12:07 ص
الجزائر تعلن تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوى إلى الشهر المقبل الخطوط الجوية الجزائرية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الجزائر ، أنها قررت تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، أن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا المنعقد في وقت سابق ، خصّص لتقييم الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا، وخرج بقرار تأجيل مناقشة احتمالية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.


وأغلقت الجزائر في 17 مارس الماضي جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وعلقت جميع الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، باستثناء رحلات طائرات شحن البضائع، كما أغلقت الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.


من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عن رفع الحجر كليا عن 19 محافظة، فيها استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا, بالمقابل قررت الحكومة تمديد فترة الحجر الجزئي في 29 محافظة أخرى، من بينها الجزائر العاصمة، ليصبح من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا بعدما كان من الخامسة عصرا إلى السابعة صباحا.

وأضافت الحكومة أن الحافلات وسيارات الأجرة في المناطق الحضرية ستستأنف خدماتها بعدد محدود من الركاب إذ سيتعين على سيارات الأجرة ألا تقل أكثر من راكب واحد.

وسيتم إعادة فتح بعض الشركات مثل متاجر الملابس والأحذية وتأجير السيارات وصالونات تصفيف الشعر.
 
وسمحت الحكومة الأسبوع الماضي باستئناف أعمال مثل صالونات الحلاقة المخصصة للرجال وأسواق الماشية.
 
كما قررت السلطات إنهاء إجازة مدفوعة الأجر مُنحت في مارس إلى 50 في المئة من موظفي الدولة غير أن النساء الحوامل واللواتي يعُلن أطفالا سيواصلن هذه الإجازة.
 
وسجلت الجزائر حتى الآن 10810 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد و760 حالة وفاة.

الجزائر

الحدود البريه

الحدود الجويه

كورونا

المجال الجوى

اخبار الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة