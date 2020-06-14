الجزائر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 10919 مصابًا و767 حالة وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 10 آلاف و919 مصابًا، و767 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 109 حالات جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 7606 حالات.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال اعتبارًا من اليوم ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 19 ولاية أخرى.
الجزائر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 10919 مصابًا و767 حالة وفاةالأحد، 14 يونيو 2020 06:32 م
كورونا - أرشيفية
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 10 آلاف و919 مصابًا، و767 حالة وفاة.
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