الجريدة الرسمية تنشر قرار حرمان سيدة سورية من اكتساب الجنسية المصرية

كتب أحمد الجعفرى

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية بحرمان إيمان محمد وليد إسلامبولى سورية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعى الأمنية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.