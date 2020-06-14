اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجامعات العربية تشيد بتجربة جامعة حلوان فى تطبيق منظومة التعليم عن بُعد

الأحد، 14 يونيو 2020 08:45 م
الجامعات العربية تشيد بتجربة جامعة حلوان فى تطبيق منظومة التعليم عن بُعد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم في اجتماع نظمه اتحاد الجامعات العربية تحت عنوان:"التجارب الرائدة في التعلم عن بعد في الجامعات العربية في زمن جائحة الكورونا" وذلك  عبر تقنية الاتصال عن بعد. 
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل، تناولت الجلسة استعراض تجارب مختلف الجامعات العربية فيما يتعلق بنظام التعلم عن بعد،  خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 ، في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.
 
واستعرضت جامعة حلوان تجربتها في الأساليب المختلفة المستخدمة في نظام التعلم عن بعد من خلال استخدام المنصات الإلكترونية، واستشهدت بتجربة كلية الفنون التطبيقية، حيث عرض الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تجربة الكلية في الأساليب المستخدمة في التعلم عن بعد، وكذلك عرضت الدكتورة هبة الله أمين خبير التعليم الطبي والمدرس بقسم علم الأمراض بكلية الطب تجربة الكلية بتطبيق هذا النظام والذي بدأ  قبل الجائحة بعام على الأقل. 
 
وأثنت الجامعات العربية على التجربتين السابق الإشارة إليهما لجامعة حلوان، بوصفهما نماذج يحتذى بهما وخاصة أن لديها 174 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس ، و20 ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا.
 
وشارك في هذا الاجتماع كل من  الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بوصفه رئيسا للجلسة، و الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، ة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عدنان عازم رئيس جامعة آل البيت الأردنية ، و الدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، و الدكتور عبد المجيد بن عمارة مدير عام إدارة التعليم العالي بتونس، و الدكتور  لهادي بالحاج صالح رئيس جامعة مونستير بتونس.
 
 
 

اخبار مصر

اخبار مصرية

جامعة حلوان

التعليم العالى

ماجد نجم

اتحاد الجامعات العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كواليس امتحانات الفرق النهائية بالجامعات فى ندوة أون لاين على صفحة اليوم السابع.. رئيسا جامعتى كفر الشيخ وحلوان يكشفان إجراءات الحماية وشروط دخول اللجان.. ومصير درجات الرأفة والطلاب المصابين وخطة التعليم الهجين

الأحد، 14 يونيو 2020 05:06 م

رؤساء الجامعات في ندوة أون لاين عن الامتحانات على صفحة اليوم السابع بعد قليل

الأحد، 14 يونيو 2020 04:07 م

باحث بـ"القومى للبحوث": فيروس الروتا يتسبب فى وفاة 527 ألف شخص سنويا

الأحد، 14 يونيو 2020 01:37 م

جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية لتخفيف آثار كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 01:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة