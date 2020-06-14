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التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 14 يونيو 2020 02:00 ص
التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوي العام - ارشيفية
محمود طه حسين

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بدأت لجان الإدارة على مستوى الجمهورية فى تسليم المديريات التعليمية الكميات المطلوبة من الكمامات استعدادا لوصولها إلى لجان سير الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق الأحد المقبل 21 يونيو الجارى، حيث تستعد الوزارة لتسليم الطلاب والمعلمين كمامات لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد خلال أداء الامتحانات، إضافة إلى أدوات التطهير والتعقيم والبوابات.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت خلال الأيام القليلة الماضية جتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والجهات المعنية بتعقيم وتركيب بوابات التعقيم وموردي أدوات التعقيم لجميع مقرات الامتحان (لجان سير الامتحان/ مقرات لجان النظام والمراقبة / مقرات لجان الإدارة/ مقرات تقدير الدرجات)، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.



وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اهتمام الوزارة بآليات التعقيم لا يقتصر على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات / العاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى.


وأوضح أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم ( تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى وواقى الوجه الشفاف (للملاحظين و المقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.

وأشار إلى أن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التى لا تضاف للمجموع  ليس اختبار ولكن تقييم لما تم تحصيله وتساعد الطالب على تقييم نفسه وعدم تسليم الكراسة فى الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا فى المادة وله الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثانى كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.


وناشد الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وكذلك الحفاظ على الكراسات الامتحانية التى يتسلمها الطالب للمواد التى لا تضاف للمجموع والإجابة عليها بالمنزل بنفسه حتى يكون نفس خطه فى باقى المواد.


وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن لجان الإدارة قد بدأت اليوم الأربعاء 10/6/2020 فى توزيع خطابات الندب للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلاً على السادة المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.
 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

المواد غير المضافة للمجموع

اليوم السابع بلس

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