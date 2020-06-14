اليوم السابع
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التعليم تبدأ استقبال طلبات اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية

الأحد، 14 يونيو 2020 10:20 ص
التعليم تبدأ استقبال طلبات اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتبت محمود طه حسين

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بدأت صباح اليوم الأحد لجان الإدارة فى استقبال طلبات المعلمين الراغبين فى الاعتذار عن المشاركة فى أعمال الامتحانات الثانوية العامة، ما بين ملاحظ ومقدر درجات ومراقب، مع إلزام أى عضو يتقدم بشروط الاعتذارات والحالات التى حددتها وزارة التربية والتعليم، حيث يستمر باب قبول الاعتذارات حتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أن لجان الإدارة تطبق الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد حيث يشترط على من يريد التقدم بطلب اعتذار أن يرتدى كمامة والمرور من بوابة التعقيم.


كما حددت الوزارة مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية،  للمعلمين المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10/6/2020 فى توزيع خطابات الندب للمعلمين  المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:
1.    قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
2.    أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
3.    العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
4.    نسبة عجز 5%.
5.    وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
6.    وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
7.    وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).
8.    الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
9.    ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
10.    الحرمان من أعمال  الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.


التربية والتعليم

لجان الاعتذارات

اخبار مصر

اخبار مصرية

شروط الاعتذارات

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