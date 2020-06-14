الرياض (أ ش أ)

شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى فى الدورة الأربعين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالى، التي انعقدت عبر تقنية الفيديو يوم 11 يونيو الجارى فى ظل جائحة كورونا المستجد، ومثل الأمانة العامة فى هذا الاجتماع مدير الشؤون الأفريقية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد- أن الاجتماع استعرض التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي بعد خمس سنوات من التوقيع عليه، إلى جانب النظر في المحاور الأربعة للاتفاق المتضمنة المسائل المؤسساتية والسياسية، والدفاع والأمن، والتنمية والمصالحة، والعدالة والشؤون الإنسانية.