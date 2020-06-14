شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى فى الدورة الأربعين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالى، التي انعقدت عبر تقنية الفيديو يوم 11 يونيو الجارى فى ظل جائحة كورونا المستجد، ومثل الأمانة العامة فى هذا الاجتماع مدير الشؤون الأفريقية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد- أن الاجتماع استعرض التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي بعد خمس سنوات من التوقيع عليه، إلى جانب النظر في المحاور الأربعة للاتفاق المتضمنة المسائل المؤسساتية والسياسية، والدفاع والأمن، والتنمية والمصالحة، والعدالة والشؤون الإنسانية.
وخلال الاجتماع جددت منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها أحد الضامنين لاتفاق السلام والمصالحة وعضوا في لجنة متابعة الاتفاق، التأكيد على دعمها لجمهورية مالي، وعلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق كإحدى أولويات المجتمع الدولي في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل الأفريقي بسبب الهجمات الإرهابية.
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