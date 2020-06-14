التعاون الإسلامى تدين بشدة الهجوم الإرهابى فى ديالى بالعراق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع في محافظة ديالى العراقية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وعبرت الأمانة العامة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الأحد/ عن تعازيها لحكومة وشعب العراق متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
كما أكدت مجددا وقوفها وتضامنها مع العراق في حربها ضد العنف والتطرف والإرهاب.
وكانت مصادر أمنية عراقية، أعلنت اليوم، إن 7 أشخاص بينهم عناصر أمن قتلوا في هجوم إرهابي بقضاء خانقين بمحافظة ديالي.
التعاون الإسلامى تدين بشدة الهجوم الإرهابى فى ديالى بالعراقالأحد، 14 يونيو 2020 07:20 م
منظمة التعاون الإسلامى
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع في محافظة ديالى العراقية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
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