اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: فتح باب التقدم لحاضنة الذكاء الاصطناعى بجامعتى الإسكندرية وعين شمس

الأحد، 14 يونيو 2020 11:17 ص
التخطيط: فتح باب التقدم لحاضنة الذكاء الاصطناعى بجامعتى الإسكندرية وعين شمس الدكتورة هالة السعيد
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هالة السعيد: ريادة الأعمال هى الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في دول العالم

 
 
أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لحاضنة الذكاء الاصطناعي بفرعيها بجامعتي الإسكندرية وعين شمس، وهي الحاضنة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموجهة للشباب من داخل الجامعات.
 
وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ريادة الأعمال هى الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف دول العالم، موضحة أن الشركات الناشئة يميزها تضافر العديد من العناصر متمثلة في التكنولوجيا والابتكار والطلب المتزايد من قِبل الشباب على المساهمة الفاعلة في مجال الأعمال وفقاً للأساليب الجديدة والمتطورة، والتي تعزز جميعها خلق فرص العمل المنتج واللائق، وتدعم التوجه التنموي للدول.
 
أضافت السعيد أن مصر لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي، مشيرة إلى أن مصر بها عدد كبير من الشركات الناشئة، مؤكدة اهتمام مشروع رواد 2030 بتهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، إلي جانب العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، وهو ما يعد أحد الركائز الرئيسة التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقاً لرؤية مصر 2030.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة وضع معايير موحدة لعمل حاضنات الأعمال، حيث يضمن الحفاظ على نهج موحد ومعايير متكاملة قابلة للقياس من شأنها الارتقاء بالمستوى والجودة التي تؤهل مصر للتنافسية وتعزز جودة الخدمات حسب التوجهات التنموية للدولة.
 
وقال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن تدشين حاضنة فى الذكاء الاصطناعى فى الجامعات المصرية بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى يمثل صورة جديدة من صور التعاون بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية الوزارة والتى تولى أهمية قصوى للذكاء الاصطناعى وتطبيقاته وتأهيل خريجى الجامعات المصرية لخلق فرص عمل تكنولوجية فى التكنولوجيات البازغة. 
 
ومن جانبه أكد د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية في دعم المجتمع العلمي في نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وذلك من خلال الشراكة مع الجامعات المصرية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات الحكومية الفاعلة وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فهى المحرك الحكومى الفاعل القادر على دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل تكنولوجية من خلال دعم رواد الأعمال خاصة بعدما أسند اليها ملف التنمية الاقتصادية، موضحًا الأهداف المشتركة للجهتين والتي تتمثل في دعم الشركات الناشئة المبتكرة وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، والتوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من ستة أشهر لسنة، تخضع من خلاله الشركات الناشئة التي يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجاري، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالي للشركة، وهو ما يدعم فرص نجاح الشركات المحتضنة فى هذه الحاضنة المتفردة، حيث سيحصل الفائزين على منح احتضان مالية تساعدهم فى الانتهاء من دراسات الجدوى وتطوير المنتج واعتماده وتسجيله والتسويق له. 
 
وأوضحت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أن المشروع توسع في انشاء الحاضنات في الجامعات المصرية تماشيًا مع توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخلق بيئة متكاملة لريادة الأعمال وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة حتى تتمكن من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة أن المشروع يتبنى انشاء الحاضنات في مجالات جديدة ومتنوعة بهدف إيجاد حلول مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.
 
يذكر أن حاضنات الأعمال تلعب دورًا محوريًا في رفع نسب نجاح مشروعات رواد الأعمال من خلال تقديمها لخدمات تسويقية ولوجيستية وتكنولوجية وفنية إلي جانب التدريب لتأهيل الكوادر البشرية وغيرها من الخدمات التي قد يحتاج إليها الشباب في بداية طريقهم المهني.

وزارة التخطيط

البحث العلمي

مشروع رواد

أخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة