التحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة سرقة أجنبى داخل شقته بباب الشعرية

كتب سليم على

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم السبت، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بواقعة قيام تشكيل عصابى بسرقة أجنبيا بالإكراه بعد تقييده داخل شقته، وتفريغ ما بها لسرعة تهديد هوية المتهمين، وضبطهم.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، جدد حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بسرقة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية بالإكراه بعد تقييده داخل شقته بنطاق دائرة القسم بالتعاون مع آخر جارى ضبطه، وطالبت نيابة باب الشعرية رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد المعداوى رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه الباب فوجئ بـ 4 أشخاص "مجهولين" قاموا بدفعه داخل الشقة، وتكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء، والاستيلاء على (كمية من المصوغات الذهبية- هاتف محمول- مبلغ مالى- 3 ساعات يد) من داخل دولاب غرفة النوم ولاذوا بالفرار.

توصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سائق، عامل بذات محل عمل المجنى، عاطل، وآخرين هاربين)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأقر الثانى بأنه نظرًا لعمله بذات محل عمل المجنى عليه، وعلمه باحتفاظه لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين" جار ضبطهما"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة