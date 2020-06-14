البابا فرنسيس يشدد على ضرورة البحث عن طريق للسلام فى ليبيا

ريهام عبد الله

حث البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، جميع المنظمات الدولية وجميع الذين يشغلون مسؤوليات سياسية وعسكريّة لكي يبحثوا عن طريق يحمل إلى السلام في ليبيا.

وقال البابا فرنسيس، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أحثُّ جميع المنظمات الدوليّة وجميع الذين يشغلون مسؤوليات سياسية وعسكريّة لكي يبحثوا عن طريق يحمل إلى السلام في ليبيا، أُصلّي أيضًا من أجل آلاف المهاجرين واللاجئين والنازحين وأدعو الجماعة الدوليّة لكي تهتمَّ بأوضاعهم".



البابا فرنسيس

وفى سياق آخر ترأس قداسة البابا فرنسيس صباح الأحد القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بمناسبة عيد "جسد المسيح ودمه" وللمناسبة ألقى عظة قال فيها، إن من المهم أن نتذكر الخير الذى نلناه وبدون أن نتذكره نصبح غرباء عن أنفسنا، "غائبون" عن الوجود؛ بدون ذكرى نقتلع من الأرض التي تغذينا ونسمح بأن يحملنا الهواء بعيدا كالأوراق.