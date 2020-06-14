اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة ويتوغل فى غزة

الأحد، 14 يونيو 2020 12:38 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة ويتوغل فى غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب محمد عبد المجيد

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة بينهم شقيقان، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن جيش الاحتلال يصعد من حملات الاعتقال والمداهمة للمدن والبلدات الفلسطينية بعد وقف التنسيق الأمنى مع السلطة الفلسطينية.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على صعيد متصل، قاد الحاخامان المتطرفان "الياهو ويبر" و"موشيه فيجلين"، اليوم الأحد، اقتحاما جديدا للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
 
وذكرت مصادر مقدسية، أن الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال فى باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين.
 
من جهة أخرى، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم لمسافة محدودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 
وقال شهود عيان فلسطينيون، إن أربع جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار قرب السياج الأمنى وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع.
 
وتنفذ آليات الاحتلال، عمليات توغل شبه يومية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

الضفه الغربيه

غزه

قطاع غزه

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