اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يصنف كافة المطارات المصرية آمنة بعد تخفيف إغلاقات كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 08:01 م
الاتحاد الأوروبى يصنف كافة المطارات المصرية آمنة بعد تخفيف إغلاقات كورونا مطار القاهرة

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صنفت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبى، كافة المطارات المصرية بأنها آمنة تماما وذلك ضمن قائمة المطارات العالمية التى اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتم تطوير القائمة لتحقيق مستوى إضافى من الحماية للركاب وأفراد الأطقم الجوية، والتى تستند على معلومات بشكل أساسى من منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبى للوقاية الأمراض والعديد من المراكز الصحية المرموقة، والتى يتم تحديثها باستمرار بالتشاور مع هذه المنظمات.

وتستند المعلومات من تلك المنظمات على بيانات تم جمعها وتصنيفها وفقا لعدة معايير تشمل: العدد الإجمالى من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وعدد حالات المتعافين ومنحنى الإصابة اليومى، وعدد التحاليل بالنسبة لعدد السكان ومعدت الوفيات أيضًا والحالات الموجودة في المدن مقارنة بالمناطق الريفية وعدد وحجم المطارات التى تخدم منطقة جغرافية محددة أو عدد سكان معين.

 


الاتحاد الاوربى

مطارات مصر

قيود كورونا

اغلاقات كورونا

اخبار مصر

عودة السفر

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