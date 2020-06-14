اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يتفق على توفير 300 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 12:28 ص
الاتحاد الأوروبى يتفق على توفير 300 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا
وكالات

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وقعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا، عقدا مع مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية، ينص على حصولها على 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوروما، كوفيد-19 الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف، وفقا لما صرح به وزير الصحة الإيطالي. 
 
 
ونقلت قناة فرانس 24 ، عن قال الوزير في منشور على فيسبوك إن العقد ينص على الحصول على 300 مليون جرعة من اللقاح الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد، ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف. وأضاف أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام.
 
 
وأفادت وزارة الصحة الألمانية أن الاتفاق الموقع بين الدول الأربع والمجموعة التي تأسست عام 1999 نتيجة دمج شركتي "أسترا" السويدية و"زينيكا" البريطانية، ينص على مد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجرع من لقاح ضد كوفيد-19 فور التوصل إليه. 
 
من جهتها، قالت المجموعة في بيان إن عدد الجرعات قد يصل إلى 400 مليون جرعة. وأفاد مصدر حكومي ألماني أنه يمكن التوصل إلى اللقاح بحلول نهاية العام.
 
وأشارت وزارة الصحة الألمانية إلى أن الجرعات "يجب أن توزع على جميع الدول الأعضاء التي ترغب في الانخراط، استنادا إلى عدد سكانها".
 
وتابعت أنه "حتى تكون اللقاحات متوفرة بعدد كبير في فترة وجيزة عقب المصادقة عليها هذا العام أو العام المقبل، يجب ضمان قدرات الإنتاج عبر عقد منذ الآن". 
 
 
وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان ، إن "التحرك السريع والمنسّق لمجموعة من الدول الأعضاء" سيفيد "جميع مواطني الاتحاد الأوروبي". 
 
بدورها، دافعت المفوضية الأوروبية الجمعة عن فكرة أن توحد دول الاتحاد الأوروبي جهودها لضمان حصولها على لقاح مستقبلي، ودعت خصوصا إلى توقيع اتفاقات مسبقة.
 
وفي وقت تسعى مخابر لإيجاد لقاح في وقت قياسي يراوح بين عام وعام ونصف، تسمح لها الدفوعات المسبقة بالاستثمار في قدرات الانتاج، في حين لم يتم الانتهاء بعد من الاختبارات السريرية على البشر. 
 
وتعطي هذه الالتزامات الحق للدول الأعضاء في شراء عدد محدد من الجرعات بسعر معيّن حال توفرها، مقابل المخاطرة بضخّ استثمارات في مشاريع اللقاحات. 
 
وقالت مجموعة "أسترازينيكا" الجمعة إنها تنتظر أن تظهر في سبتمبر نتائج حول فعالية لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد تعمل عليه بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وتجري اختبارات للقاح في بريطانيا والبرازيل.
 
وتوجد في الإجمال حوالي 10 تجارب للقاحات مختلفة بلغت مرحلة الاختبارات السريرية في أنحاء العالم. 

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