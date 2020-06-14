اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 05:16 م
خالد صلاح
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الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية الإنجاز السريع لاتفاقية السلام بالسودان

الأحد، 14 يونيو 2020 05:11 م
الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية الإنجاز السريع لاتفاقية السلام بالسودان الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد سفير الاتحاد الأوروبى فى السودان روبرت فان دن دوول، على الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبى على الانتقال السلمى والديمقراطى والإنجاز السريع لاتفاقية السلام الشاملة، سعيا لإعادة السودان وشعبه إلى مسار التنمية المستدامة و الازدهار للجميع. 
وذكر الاتحاد الأوروبي في السودان - في بيان صحفي - أن وفدا من سفراء الاتحاد الأوروبي (إيطاليا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي)، اجتمع اليوم الأحد، مع وفد من حزب "المؤتمر السوداني" ضم نائب رئيس الحزب مستور أحمد، الأمين العام للحزب خالد يوسف، ونائب رئيس لجنة العلاقات الدولية حسن السير، في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن الاجتماع عقد في سياق جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للبقاء على اطلاع كامل بالتطورات السياسية في السودان، بهدف دعم الانتقال الديمقراطي الذي تمر به البلاد بشكل فعال، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك بانتظام مع جميع الجهات الفاعلة السياسية ذات الصلة، في الحوار لتعزيز والدفاع عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق السلام الدائم والازدهار في السودان.
وأطلع وفد حزب المؤتمر السودانى الاتحاد الأوروبي على بيانهم السياسي الأخير وانخراطهم في المناقشات السياسية في "قوى الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة.
وأشار السفير روبرت فان دن دوول إلى جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في حشد الدعم السياسي والمالي للسودان، والذى سيتم مناقشته في مؤتمر الشراكة الدولية القادم مع السودان، والذي سيعقد في 25 يونيو الجاري، برئاسة مشتركة بين الأمم المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.


الاتحاد الأوروبى

السودان

اتفاقية السلام بالسودان

روبرت فان دن دوول

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