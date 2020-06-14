اليوم السابع
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الاتحاد الأفريقى يطلق منصة لشراء اللوازم الطبية للدول الأعضاء

الأحد، 14 يونيو 2020 12:53 م
الاتحاد الأفريقى يطلق منصة لشراء اللوازم الطبية للدول الأعضاء الاتحاد الافريقي
هند المغربي

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اختتمت قمة الاتحاد الأفريقي حول الأوضاع الصحية في القارة الأفريقية عن بعد فعالياتها و التي استضافتها جمهورية جنوب أفريقيا بمشاركة عدد من رؤساء الدول وممثليهم.

وأقرت القمة في بيانها الختامي إطلاق منصة أفريقيا لشراء اللوازم الطبية، بهدف شراء وتنسيق وتوزيع الإمدادات الطبية من أجل جميع الدول الأفريقية.

ووفقا لوسائل الاعلام الأفريقية أن الاتحاد الأفريقي أقام شراكة مع دول مختلفة، من بينها الصين، فيما يخص تسهيل توريد المعدات والإمدادات الطبية العاجلة، وأن رؤساء دول وحكومات الاتحاد أحيطوا علما بالتقدم المكثف الذي حققه مبعوثي الاتحاد الأفريقي، فيما يتعلق بالمشاورات مع دول مجموعة العشرين بشأن تخفيف عبء الديون وتأجيل مدفوعات خدمة الديون.

بالإضافة إلى الدعوة إلى إلغاء الديون الأفريقية وتطبيق حزمة إغاثة شاملة للدول الأفريقية لمواجهة كوفيد-19.

 


الاتحاد الافريقي

افريقيا

الديون الأفريقية

كوفيد

19

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