الإمارات تسجل وفاة واحدة و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

سجلت وزارة الصحة الإماراتية تراجعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى البلاد، على أساس يومى، حيث أعلنت الوزارة فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد، تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا و701 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، فى غضون ذلك، بحثت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الإماراتى نتيجة انتشار كورونا، خلال اجتماع عقدته افتراضيا، مستجدات الجهود الوطنية لدعم اقتصاد الدولة وبحث أفضل السبل والمقترحات للحد من آثار الجائحة على قطاع الأعمال والدفع قدماً باتجاه مرحلة التعافى الاقتصادى، وترأس الاجتماع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وأكد بن سعيد المنصورى أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطنى والدور الحيوى للجنة المؤقتة للتعامل مع جائحة كوفيد 19 فى تطوير مبادرات وإجراءات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ورفد البيئة الاقتصادية بالمحفزات التي تضمن لها الاستمرارية وتضعها على مسار التعافي واستعادة النمو في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف أن الموضوعات التى ناقشتها اللجنة فى اجتماعها الرابع من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على كيفية توظيف الحزم التحفيزية الضخمة التى أعلنت عنها الدولة فى دعم قدرة القطاعات الأكثر تأثراً على مواجهة آثار الجائحة، عبر آليات وقنوات مدروسة تضمن وصول تلك الحزم إلى الفئات المستفيدة بكفاءة وفاعلية، وفى مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحى وقطاعات التجارة والصناعات التحويلية وغيرها، حيث تواصل الجهات الممثلة فى اللجنة متابعة ورصد تحديات الأسواق الوطنية ومجتمع الأعمال فى الدولة والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها.