اليوم السابع
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الأوقاف:مليون و400 ألف جنيه مبيعات إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأحد، 14 يونيو 2020 09:04 م
الأوقاف:مليون و400 ألف جنيه مبيعات إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة
كتب على عبد الرحمن

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قالت وزارة الأوقاف، إنه في ضوء اهتمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال إصداراته العلمية والتثقيفية ، حقق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مليون وأربعمائة ألف جنيه من صافي مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال العام المالي 2019 / 2020م بزيادة نحو خمسين ألف جنيه تقدر بنحو 3% عن العام المالي السابق .
وقالت الوزارة إن أكثر الكتب مبيعًا هي :
 
الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
فقه الدولة وفقه الجماعة .
بناة وهدامون .
مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة .
الفهم المقاصدي للسنة النبوية .
ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .
فقه النوازل (كورونا المستجد أنموذجًا).
مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .
 

وكان قد أعلنت وزارة الأوقاف ، عن إقامة ندوة للرأى بعنوان: "أدبُ المِحَـن"، وذلك في إطـار التعاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه من المقرر أن تنقل الندوة الـقناة الثـقـافية في بث مباشر من مبني الإذاعة والتليفزيون، يوم الثلاثاء المقبل، ويشارك فيها كل من:"الدكتور عيد علي خليفة إمـام وخـطـيب مسجـد عمرو بن العاص، والشيخ أحـمـد دسـوقـي مـكي (مدير إدارة نشر الدين والحياة بالديوان العام.

 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن "أسباب رفع البلاء" سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، والتي سيتم نقلها إذاعيا وتلفزيونيا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

 وأكد جمعة أن نقل الخطبة سيقتصر على فريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة، وذلك حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره، قائلا: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

 


وزارة الأوقاف

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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

اخبار الأوقاف

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