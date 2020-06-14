الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام فى هجوم على قافلة بمالى

رويترز

ذكرت بعثة الأمم المتحدة في مالي اليوم الأحد، أن جنديين من قوات حفظ السلام قتلا في هجوم على قافلة إمدادات بشمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أمس.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف في بيان إن قافلة الإمدادات كانت متوقفة على طريق تيساليت-جاو عندما هاجمها مسلحون مجهولون، مما أدى لمقتل اثنين من قوات حفظ السلام.

وكان قد أصيب ثلاثة جنود أيرلنديين، فى انفجار قنبلة خلال مرور موكب لسيارات متعددة الجنسيات تابعة لقوات حفظ السلام الأممية فى شمال مالي، ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية، عن الجيش الألمانى - أن الهجوم وقع أمس أثناء مرور الموكب وأن القنبلة انفجرت بسيارة ألمانية يقودها جندى أيرلندي، ولم يسفر عن إصابة أى من الجنود الألمان.