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الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام فى هجوم على قافلة بمالى

الأحد، 14 يونيو 2020 11:51 ص
الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام فى هجوم على قافلة بمالى قوات حفظ السلام - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت بعثة الأمم المتحدة في مالي اليوم الأحد، أن جنديين من قوات حفظ السلام قتلا في هجوم على قافلة إمدادات بشمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أمس.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف في بيان إن قافلة الإمدادات كانت متوقفة على طريق تيساليت-جاو عندما هاجمها مسلحون مجهولون، مما أدى لمقتل اثنين من قوات حفظ السلام.

وكان قد أصيب ثلاثة جنود أيرلنديين، فى انفجار قنبلة خلال مرور موكب لسيارات متعددة الجنسيات تابعة لقوات حفظ السلام الأممية فى شمال مالي، ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية، عن الجيش الألمانى - أن الهجوم وقع أمس أثناء مرور الموكب وأن القنبلة انفجرت بسيارة ألمانية يقودها جندى أيرلندي، ولم يسفر عن إصابة أى من الجنود الألمان.

 
وأشار، إلى أنه تم نقل الجنود المصابين على طائرات رومانية ليتلقوا العلاج فى مستشفى ألمانى فى "جاو"، وأنهم يعانون فقط من إصابات طفيفة. يشار إلى، أنه تم تأسيس بعثة حفظ السلام فى مالى عام 2013، بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار فى البلاد.

 


الامم المتحدة

قوات حفظ السلام

مالى

شمال مالى

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