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"الأعلى للإعلام": ممثلو الأهلى والزمالك تعهدوا بوقف أي تجاوزات

الأحد، 14 يونيو 2020 08:07 م
"الأعلى للإعلام": ممثلو الأهلى والزمالك تعهدوا بوقف أي تجاوزات المجلس الأعلى للإعلام - صورة ارشيفية -
كتب محمد السيد

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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه مَثُل اليوم بالمجلس، ممثلو الناديين الأهلي والزمالك، للتحقيق في جلستين استغرقتا قرابة خمس ساعات.

وأضاف المجلس في بيان له، أنه قد تعهّد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتم تقديمه من محتوى، وقد أعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره، وقد تعهدا بالالتزام الفوري بوقف أى تجاوزات.

وفي ظل الأجواء الإيجابية التي سادت التحقيقات، أعرب المجلس عن ثقته في التزام الطرفين بما تم التعهُّد به، وقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام كل منهما بإزالة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، والذي يحدده المجلس.

 


المجلس الأعلى للاعلام

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