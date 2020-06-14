الأردن يعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 961

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأحد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 961، جاء ذلك نقلا عن حساب وكالة الأنباء الأردنية على تويتر قبل قليل، وقال وزير الصحة سعد جابر، إن هناك 6 حالات مصابة لمخالطين لمصابة فى الرمثا وحالة واحدة في البلقاء وحالة واحدة قادمة من اليمن.

فى غضون ذلك، أشاد الأمير علي بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بجهود المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في التعامل مع أزمة وباء كورونا المستجد، ووجه الأمير على بن الحسين رسالة إلى العاملين بمركز ادارة الازمات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "الوباء لم ينتهي بعد ولكن عملكم عز وفخر. وكل نشمية و نشمي يخدم في الصفوف الأمامية لحماية أردننا الحبيب".

ومنذ أيام، غادرت آخر خمس حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد قسم العزل بمستشفى "الملك المؤسس" بالأردن، بعد تماثلها للشفاء، وقال مدير عام المستشفى، الدكتور محمد الغزو -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، إنه بخروج آخر خمس حالات بعد تماثلها للشفاء التام، لم يتبق بالمستشفى أي مصاب بالفيروس او حالة موجودة بقسم العزل الصحي احترازيا، لافتا إلى أن الحالات التي غادرت المستشفى انتقلت للحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما ، حسب البرتوكول الصحي المعمول به.