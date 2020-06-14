اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 06:17 ص
خالد صلاح
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الأرجنتين تسجل 1531 إصابة بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز 30 ألف حالة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:00 ص
الأرجنتين تسجل 1531 إصابة بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز 30 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الصحة فى الأرجنتين عن تسجيل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يحمل حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة فى البلاد إلى 30295 حالة، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأكدت الوزارة، فى بيان، تسجيل 13 وفاة بين المصابين بكورونا، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذى يسببه الفيروس) 815.

 

وتأتى محافظة بوينس آيرس فى صدارة مناطق البلاد من حيث عدد الإصابات الجديدة المسجلة (849 حالة)، وتليها العاصمة مع 558 إصابة جديدة، ولم تبق فى الأرجنتين سوى محافظة واحدة لم تسجل فيها حتى الآن حالة إصابات بفيروس كورونا، هى محافظة كاتاماركا شمال غربى البلاد.

 

 


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