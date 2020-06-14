الأرجنتين تسجل 1531 إصابة بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز 30 ألف حالة

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة فى الأرجنتين عن تسجيل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يحمل حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة فى البلاد إلى 30295 حالة، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة، فى بيان، تسجيل 13 وفاة بين المصابين بكورونا، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذى يسببه الفيروس) 815.

وتأتى محافظة بوينس آيرس فى صدارة مناطق البلاد من حيث عدد الإصابات الجديدة المسجلة (849 حالة)، وتليها العاصمة مع 558 إصابة جديدة، ولم تبق فى الأرجنتين سوى محافظة واحدة لم تسجل فيها حتى الآن حالة إصابات بفيروس كورونا، هى محافظة كاتاماركا شمال غربى البلاد.