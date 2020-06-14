اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 07:56 م
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الآلاف يتظاهرون فى برلين اليوم ضد العنصرية

الأحد، 14 يونيو 2020 07:50 م
الآلاف يتظاهرون فى برلين اليوم ضد العنصرية مظاهرة ألمانية- أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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تظاهر الآلاف في برلين اليوم ضد العنصرية، لتشكيل سلسلة بشرية عبرت العاصمة الألمانية مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي، بناء على دعوة حركة Unteilbar، وامتدت السلسلة البشرية في برلين من بوابة براندنبورج إلى منطقة متعددة الجنسيات من خلال برج التلفزيون الشهير لتلفزيون العصر الشيوعي في ألكسندر بلاتس، وقال المنظمون إن 5000 شخص سجلوا للمشاركة في الحدث ، وقالت الشرطة إن السلسلة تشكلت في النهاية من 20 ألف شخص.
 
 
وكان شعار Black Lives Matter مرئيًا على قمصان المتظاهرين وعلى لافتات ، لكن المنظمين شددوا على أن مطالبهم ذات طبيعة أوسع، حيث يطالبون بظروف عمل أفضل ، ودخل مضمون للجميع ، بمن فيهم المهاجرين والحفاظ على الحق في اللجوء والتعافي الاقتصادي الذي يحترم البيئة.
 
وأظهرت خريطة نشرت على الإنترنت توزيع مسؤولية السلسلة البشرية بين المنظمات المختلفة من الخضر إلى حركات المجتمع المدني ، من "الجدات ضد اليمين المتطرف" إلى حركة الشباب من أجل المناخ.
 
وكانت قاعدة الحدث الحفاظ على مسافة 3 أمتار بين المشاركين للحد من مخاطر انتقال Covid-19.
 
 

مظاهرة

المانيا

برلين

سلسله

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