افتتاح السينما الصيفية فى إسبانيا مع الحفاظ على المسافات الآمنة (فيديو وصور)

كتبت فاطمة شوقى

افتتحت إسبانيا السينما الصيفية مع احترام المسافات الآمنة بين الحاضرين فى ظل المرحلة الثانية من فيروس كورونا، وتعرض اليوم الاحد عشرات الأفلام المجانية التى تستهدف جميع الأعمار ،وعرضت أمس فيلم الرسوم المتحركة "كيف تدرب التنين 3".



السينما الصيفية 2020

وأشارت صحيفة "دياريو ايريا" الإسبانية إلى أن اسبانيا بدأت تجربة الصيف الماضى، لأول مرة، والعرض التقديمى للسينما الصيفية لعام 2020، وكانت تجربة ناجحة للغاية ، وأعرب بعض المسئولين عن أملهم فى أن يلقى هذا النجاح العام الجارى رغم تحديات كورونا والالتزم بالمسافات.

اسبانيا

وكانت مدينة برشلونة الإسبانية اضطرت إلى اغلاق عدة شواطئ بها مرة آخرى بعد أن وصلت إلى حد80% من سعتها وهو ما يؤدى الى صعوبة الحفاظ على المسافات الآمنة التى تبلغ مترين مفروضة على الاشخاص، والمفروضة لعدم تفشى فيروس كورونا.



عرض افلام للاطفال فى اول عروض السينما الصيفية

وأشارت الصحيفة إلى أن الشواطئ التى تم إغلاقها هى جوارديا أوربانا ونوفا وإيكاريا وبوجانيل ، وأيضا فى ليفانتولا مار بيلا، وذلك بعد أن تحولت مستشعرات الفيديو المثبتة إلى اللون الأحمر فى إشارة إلى عدم الحفاظ على المسافات الآمنة.

وأضافت الصحيفة أن الجهات المسئولة فى المدينة أطلقت العديد من التحذيرات وأوصت بذهاب عدد أقل من الناس، وفى حال عدم تنفيذ تلك التعليمات سيتم غلق الشواطئ كلها مرة آخرى مثلما كانت فى المرحلة الأولى من انتشار الفيروس.



فيلم كارتونى فى اول عروض السينما الصيفية باسبانيا

وكان أعيد فتح شواطئ مدينة برشلونة الإسبانية لبضع ساعات ، بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب فيروس كورونا،وسمحت السلطات للناس بالسباحة والتشمس وممارسة الرياضة على الشاطئ بين الساعة 6 و10 صباحا بالتوقيت المحلي، تحت إشراف الشرطة التي قامت بدوريات في المنطقة لمنع أي تجمعات.