اليوم السابع
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استمرار أعمال تطهير المصالح الحكومية والمناطق السكنية بالمحلة الكبرى

الأحد، 14 يونيو 2020 06:33 م
استمرار أعمال تطهير المصالح الحكومية والمناطق السكنية بالمحلة الكبرى استمرار اعمال التطهير
الغربية عادل ضرة

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تواصل محافظة الغربية أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للمنشآت والمصالح الحكومية بكافة المراكز والمدن والأحياء، ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضح رئيس حي أول المحلة الكبري، قيام قسم النظافة بالتنسيق مع الإدارة الصحية بحى أول المحلة الكبري بحملة رش وتطهير كافة مناطق الحي، وتم التوجه إلي الأماكن الشعبية التي يوجد بها كثافة سكنية لرش وتطهير واجهات المنازل وواجهات المحلات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات بكل منطقة.

وأضاف : أعمال التطهير  شملت منطقة ابو شاهين والرجبي ومنطقة محلة البرج ومنطقة منشية السلام والسكة الوسطي ومنطقة الوراقة ومنطقة سوق اللبن ومنطقة الزهراء ومنطقة ابو راضي وشارع 23 يوليو وشارع 6 أكتوبر  والمستشفي العام والمركز الطبي ، الي جانب تطهير كافة البنوك بنطاق الحي.

من ناحية أخرى وجه محافظ الغربية، اليوم، بتخصيص عدد من المستشفيات لمرضى فيروس كورونا المستجد فقط ، من خلال التعاون والتنسيق الكامل بين جامعة طنطا ومديرية الصحة والتأمين الصحى، الي جانب ضرورة فصل عملية دخول وخروج المرضى بالمستشفيات مع التعقيم المستمر حفاظا على المواطنين من انتقال عدوى كورونا.

 

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة الأزمات ، والذي عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة.

 


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