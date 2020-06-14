اليوم السابع
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استمرار أعمال التشييد والبناء فى كورنيش الطور بجنوب سيناء

الأحد، 14 يونيو 2020 05:09 م
استمرار أعمال التشييد والبناء فى كورنيش الطور بجنوب سيناء اعمال تطوير كورنيش الطور وممشى أهل مصر
جنوب سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال

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شهدت مدينة الطور بجنوب سيناء ، اليوم ، استمرار أعمال التشييد والبناء فى كورنيش الطور ، وممشى أهل مصر ، طبقاً لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها، أنه فى إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج واستمرار العمل فى المشروعات بمختلف أنواعها ، تابعت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة والمقرر تسليمها فى ٣٠ يونيو و منتصف يوليو وهى كورنيش الطور وممشى أهل مصروفى ظل الإجراءات الاحترازية المشددة.

وفى سياق اخر افتتحت اليوم الأكاديمية الوطنية للتدريب م"عبر شبكة الفيديو كونفرانس"، المرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومى المحترف، على منصتها التدريبية الرقمية وذلك ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف".

وكانت اعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها ، ان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ناقش اليوم مع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، بحضورالمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمرانى بعض المشروعات ذات الأولوية لتنمية مدينة شرم الشيخ منها مارينا اليخوت، فورميلا، ميدان الفروسية، توسعات مطار شرم الشيخ، مركز رجال الأعمال، وذلك فى ضوء رؤية تنمية مدينة شرم الشيخ.

وأشاد المحافظ بجهود المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ فى إعداد تلك المشروعات ذات الأولوية الملحة للتنمية.

وسبق واعلنت محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروعات طرق لربط تجمعى وادى ميعر والشيخ موسى بمدينة طور سيناء

واوضح بيان المحافظة انه تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الانتاج واستمرار العمل فى المشروعات بمختلف انواعها.

 

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