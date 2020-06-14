استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين والبطاطس بـ4.5 جنيه

كتب ـ مدحت وهبة

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الاسعار، وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:



-الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيه والبصل بـ 4.5 جنيه.

- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 6 .

-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 29 جنيها.

الباميا الخضراء 20 جنيها

- الفاصوليا الخضراء بـ 11 للكيلو جرام.

- البرتقال البلدى 9.5 جنيه

- التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 10 جنيهات



برقوق من 17 الى 26 جنيها

خوخ سكرى 11 جنيها

كانتلوب 6 جنيهات

بطيخ 5 جنيه

الموز المستورد 25 جنيها

عنب من 12 الى 15 جنيها