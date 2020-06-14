وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /أن هذه المساهمة تهدف، في المقام الأول إلى دعم اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى العراق في عام 2019 نتيجة العمليات العسكرية في المناطق الشمالية الشرقية من سورية، حيث ستركز على النساء والفتيات والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلى الرجال الذين يدعمون جهود الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وذلك من خلال ضمان وصول هذه الفئات المستهدفة إلى خدمات الاستجابة والوقاية مثل الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات.



واضاف البيان أن هذا الدعم المالي يستهدف شراء 8,000 حقيبة وتجهيزها مقدماً للنساء والفتيات في عمر الانجاب، خاصة اللاجئات والنازحات".

وقالت سفيرة أستراليا في العراق، جوان لونديز إن بلادها يسرها مواصلة العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع، وعلى العمل من أجل بناء عالم خال من العنف ضد النساء والفتيات".



من جهته رحب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، اولوريمي سوجنرو بهذه المساهمة، موضحا أن أستراليا شريك ثابت لصندوق الأمم المتحدة للسكان ونواصل العمل معه والاعتماد على دعمه، فمنذ تشرين الاول 2014 قامت استراليا بتقديم دعم للنساء والفتيات في العراق من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان بلغت قيمته 16.8 مليون دولار استرالي".