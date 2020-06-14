اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استئناف الاختبار الأكاديمى للغة الانجليزية 1 يوليو بجامعة بنى سويف

الأحد، 14 يونيو 2020 02:15 م
استئناف الاختبار الأكاديمى للغة الانجليزية 1 يوليو بجامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلسى إدارة تنمية الموارد البشرية، واللغات والترجمة عبر تقنيه "الفيديو كونفرانس" وبحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور هشام عبد العزيز مدير مركز اللغات والترجمة.

واستعرض الدكتور منصور خلال اجتماع مجلس اللغات والترجمة استئناف المركز الاختبار الأكاديمى للغة الانجليزية بداية من 1 يوليو القادم بقاعة الامتحانات بكلية الطب موجهاً بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى تحافظ على سلامة الطلاب والموظفين وضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب أدوات التعقيم اللازمة.

وأعلن رئيس الجامعة عن استمرار الدورات "أون لاين" بمركز تنمية الموارد البشرية، مناقشاً مقترح إضافة 10 دورات جديدة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومنها ربط البحوث بالصناعة وحقوق الملكية الفكرية والتوعية البيئية وتسويق منتجات البحث العلمى وتحديث النشر الدولى وكيفية كتابة خطة بحثية.

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

مياه المنوفية: قطع المياه عن تلا وضواحيها الاثنين القادم لغسيل الشبكات

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة