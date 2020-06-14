استئناف الاختبار الأكاديمى للغة الانجليزية 1 يوليو بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلسى إدارة تنمية الموارد البشرية، واللغات والترجمة عبر تقنيه "الفيديو كونفرانس" وبحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور هشام عبد العزيز مدير مركز اللغات والترجمة.

واستعرض الدكتور منصور خلال اجتماع مجلس اللغات والترجمة استئناف المركز الاختبار الأكاديمى للغة الانجليزية بداية من 1 يوليو القادم بقاعة الامتحانات بكلية الطب موجهاً بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى تحافظ على سلامة الطلاب والموظفين وضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب أدوات التعقيم اللازمة.

وأعلن رئيس الجامعة عن استمرار الدورات "أون لاين" بمركز تنمية الموارد البشرية، مناقشاً مقترح إضافة 10 دورات جديدة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومنها ربط البحوث بالصناعة وحقوق الملكية الفكرية والتوعية البيئية وتسويق منتجات البحث العلمى وتحديث النشر الدولى وكيفية كتابة خطة بحثية.