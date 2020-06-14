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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة صهريج فى الصين إلى 18 قتيلا

الأحد، 14 يونيو 2020 03:36 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة صهريج فى الصين إلى 18 قتيلا انفجار شاحنة صهريج _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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ارتفع عدد القتلى جراء انفجار شاحنة صهريج للغاز الطبيعى المسال فى الصين إلى 18 شخصا على الأقل، حسبما أوردت قناة CGTN التلفزيونية الصينية، اليوم الأحد، عبر صفحتها فى "تويتر".

 

وأضافت القناة أن انحراف الشاحنة عن الطريق السريع "شنيانغ - هايكو" فى محافظة تشجيانج شرقى البلاد خلف أيضا 166 مصابا تم إسعافهم إلى مستشفيات محلية عدة.

 

وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بمصرع 12 شخصا جراء الحادث الذى وقع فى الساعة 4:40 عصر السبت (بالتوقيت المحلي) بالقرب من قرية ليانغشان فى مدينة ونلينغ.

 

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، نقلا عن السلطات المحلية، أن انفجار الشاحنة الصهريج الناجم عن انحرافها عن الطريق السريع تسبب فى انهيار منازل سكنية وورش مصانع فى المنطقة القريبة على الطريق، ووصل رجال الإطفاء والمنقذون إلى منطقة الحادث للبحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض.

 

 


انفجار شاحنة صهريج

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