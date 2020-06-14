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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 193886

الأحد، 14 يونيو 2020 11:21 ص
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 193886 محاولات رصد مصابى كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 193886، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس فى فرنسا بلغ 29401، فيما تعافى 72931 ، يأتى ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس". 
 
وكانت فرنسا قد سجلت يوم أمس السبت، 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 29398 وتستقر حالات الوفاة تحت حاجز 30 وفاة لليوم الرابع.
 
وذكرت الحكومة أيضا، أن عدد الأشخاص الموجودين فى المستشفيات تراجع بواقع 215 شخصا إلى 10909 كما انخفض عدد المرضى فى وحدات العناية الفائقة ثمانية أشخاص ليصل إلى 871 ليواصل الرقمان اتجاها نزوليا على مدى عدة أسابيع.
  
ومن المقرر أن تعيد فرنسا، فتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة شينغن أى الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبى بدءا من 1 يوليو.
 
قال وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان وكريستوف كاستانير الجمعة فى بيان مشترك، إن فرنسا "ستفتح تدريجيا حدودها الخارجية" أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينجن "اعتبارا من الأول يوليو".
 
وأكد الوزيران أنه قد تم اتخاذ هذا القرار بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة الخميس، وأوضحا أن "هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجى ومتفاوت بحسب الوضع الصحى فى مختلف الدول الأخرى، ووفقا للشروط التى تم تحديدها على المستوى الأوروبى حتى الآن".
 

فرنسا

الصحه الفرنسيه

كورونا

فيروس كورونا

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