ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605

كتب محمد عبد المجيد

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376، يأتى ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء السعودية "واس".

و كان وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيا، قد أعلن فى وقت سابق، إن منطقة جاليثيا شمال البلاد ستكون أول منطقة تنهى إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدءا من يوم الاثنين، وذلك فى إطار فتح تدريجى تأمل إسبانيا أن يسهم فى إنقاذ موسمها السياحى الصيفي.

وسيجرى رفع حالة الطوارئ، التى أعلن عنها فى أنحاء البلاد فى منتصف مارس، عن منطقة جاليثيا فعليا مع الإبقاء عليها فى جميع المناطق الإسبانية الأخرى وعددها 16 منطقة.

وسترفع الحكومة، بعض القيود فى مناطق أخرى تتبع خطة من أربع مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام تدريجيا مع انحسار موجة تفشى الفيروس، بينما لا تزال قيود أشد صرامة مفروضة على المدن الإسبانية الكبرى مثل مدريد وبرشلونة.

وإسبانيا، واحدة من أبرز الوجهات السياحية فى العالم ولا تزال حدودها مغلقة أمام السائحين، وتلزم الوافدين إليها من الخارج بإجراءات حجر صحى مدتها 14 يوما.