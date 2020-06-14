اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605

الأحد، 14 يونيو 2020 10:03 ص
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605 مصابى فيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376، يأتى ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء السعودية "واس". 
 
و كان وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيا، قد أعلن فى وقت سابق، إن منطقة جاليثيا شمال البلاد ستكون أول منطقة تنهى إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدءا من يوم الاثنين، وذلك فى إطار فتح تدريجى تأمل إسبانيا أن يسهم فى إنقاذ موسمها السياحى الصيفي.
 
وسيجرى رفع حالة الطوارئ، التى أعلن عنها فى أنحاء البلاد فى منتصف مارس، عن منطقة جاليثيا فعليا مع الإبقاء عليها فى جميع المناطق الإسبانية الأخرى وعددها 16 منطقة.
 
وسترفع الحكومة، بعض القيود فى مناطق أخرى تتبع خطة من أربع مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام تدريجيا مع انحسار موجة تفشى الفيروس، بينما لا تزال قيود أشد صرامة مفروضة على المدن الإسبانية الكبرى مثل مدريد وبرشلونة.
 
وإسبانيا، واحدة من أبرز الوجهات السياحية فى العالم ولا تزال حدودها مغلقة أمام السائحين، وتلزم الوافدين إليها من الخارج بإجراءات حجر صحى مدتها 14 يوما.
 

اسبانيا

الصحه الاسبانيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قيرغيزستان تسجل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 09:56 ص

الهند تسجل 11989 إصابة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة

الأحد، 14 يونيو 2020 09:43 ص

إصابات كورونا فى سنغافورة تبلغ 40604 بعد تسجيل 407 حالات جديدة

الأحد، 14 يونيو 2020 09:39 ص

تفشى "كورونا" بمصنع قيد الإنشاء فى الشرق الأقصى الروسى

الأحد، 14 يونيو 2020 08:13 ص

247 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا

الأحد، 14 يونيو 2020 07:00 ص

الأرجنتين تسجل 1531 إصابة بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز 30 ألف حالة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة