فيينا(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا، فى البلاد إلى 16 ألفا و 59 حالة ، من اجمالي عدد الإصابات البالغ عددها 17 ألفا و109 حالات، وأفاد بيان للوزارة اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " في العاصمة (فيينا ) وتسجيل إصابتين خارج العاصمة ، بينما لم يتم تسجيل إصابات جديدة في سبع ولايات نمساوية أخرى .

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة في العاصمة بلغ 3565 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 177 حالة ، وشفاء 3136 حالة ، ويتواجد حاليا نحو 69 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات ، من بينهم 12 حالة تعالج في وحدات العناية المركزة.

قال زعماء الحكومة الائتلافية بالنمسا، إن الحكومة تعتزم تقديم دعم مالى للعاطلين والأسر التى تعول أطفالا، وذلك لمرة واحدة فى إطار إجراءات تتخذها هذا العام لمواجهة الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

وقال المستشار سيباستيان كورتس، وزعيم حزب الخضر فيرنر كوجلر فى مقابلتين بثتهما هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف)، أمس السبت، إن الحكومة ستقر إجراءات فى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع تشمل دفع 450 يورو (506 دولارات) للعاطلين و360 يورو لكل طفل أو قاصر تحت سن الثامنة عشرة.

وإلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة خفض الضريبة على ذوى الدخل المحدود من 25% لتصبح 20 % وتطبيق ذلك بأثر رجعى بداية من هذا العام.

وقال كورتس، إن حكومة المحافظين والخضر الائتلافية ستكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن تكاليف هذه الإجراءات عندما تختتم اجتماعها يوم الثلاثاء.

وفى مايو أعلنت الحكومة تقديم حزمة مساعدات تصل إلى 38 مليار يورو للحفاظ على استمرار عمل الشركات والمؤسسات. ورفعت أمس الجمعة حجم أدوات الدين التى تعتزم طرحها هذا العام إلى المثلين تقريبا ليبلغ مستوى قياسيا.