وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة في العاصمة بلغ 3565 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 177 حالة ، وشفاء 3136 حالة ، ويتواجد حاليا نحو 69 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات ، من بينهم 12 حالة تعالج في وحدات العناية المركزة.