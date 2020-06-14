اليوم السابع
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إيمانويل ماكرون : فرنسا لن تزيل التماثيل أو تمحو التاريخ

الأحد، 14 يونيو 2020 09:46 م
إيمانويل ماكرون : فرنسا لن تزيل التماثيل أو تمحو التاريخ الرئيس الفرنسى ماكرون
رويترز

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قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم، الأحد، إن التصدي للعنصرية لا يجب أن يقودنا لإعادة كتابة التاريخ "بكراهية" وذلك تعليقا على احتجاجات عالمية لمقتل الرجل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له.
 
واستهدف بعض المحتجين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بالعالم تماثيل لرموز تاريخية ترتبط بالعبودية أو انتهاكات حقوق الإنسان بالماضي.
 
وقال ماكرون في خطاب تلفزيوني للشعب الفرنسي "سأكون واضحا للغاية الليلة، أبناء وطني: الجمهورية لن تمحو أي اسم من تاريخها، لن تنسى أيا من أعمالها الفنية، لن تزيل التماثيل".

الرئيس الفرنسى

إيمانويل ماكرون

جورج فلويد

تماثيل

احتجاجات

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