إلغاء زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا لبحث الملف الليبى

كتب سمير حسنى

أكدت شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها ،إلغاء زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا لبحث الملف الليبي، وتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تركيا اليوم ، بالتزامن مع الزيارة التى كانت مقررة لوزيري خارجية ودفاع روسيا إلى أنقرة، وقالت مصادر لشبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد إنه من المرتقب أن يعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران غدا اجتماعات بشأن سوريا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس، إنه ما زال أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة جيدة لإعادة انتخابه بفضل قاعدة دعمه القوية، على الرغم من تراجع التأييد له في الأشهر الأخيرة.

وأضاف ظريف في مقابلة "أكبر خطأ في العلوم الإنسانية هو التنبؤ، خاصة في الظروف غير المستقرة والخطيرة. لكن اسمحوا لي أن أتوقع أن فرص إعادة انتخاب السيد ترامب لا تزال أكثر من 50٪". وتابع قائلا "بالطبع فرصته تراجعت بشكل خطير مقارنة بما كان عليه الحال قبل ما بين أربعة وخمسة أشهر ".

وقال ظريف في المقابلة المباشرة على موقع إنستجرام مع الصحفي الإيراني فريد مدرسي والتي تمثل أول مقابلة من نوعها مع مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية، "لكن السيد ترامب لديه قاعدة تتراوح بين 30و35٪ لم تتحرك، وبما أن هذه القاعدة لم تتحرك، فلا تزال هناك فرصة لإعادة انتخابه".