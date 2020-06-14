إقليم كردستان العراق يسجل 200 إصابة و58 وفاة بفيروس "كورونا"

أعلنت صحة إقليم كردستان العراق تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت صحة الإقليم - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الأحد/ - أنه جرى تسجيل 606 حالة شفاء، و58 وفاة.