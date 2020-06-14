اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 11:25 م
خالد صلاح
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إقليم كردستان العراق يسجل 200 إصابة و58 وفاة بفيروس "كورونا"

الأحد، 14 يونيو 2020 10:20 م
إقليم كردستان العراق يسجل 200 إصابة و58 وفاة بفيروس "كورونا" كورونا - صورة أرشيفية

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أعلنت صحة إقليم كردستان العراق تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت صحة الإقليم - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الأحد/ - أنه جرى تسجيل 606 حالة شفاء، و58 وفاة. 


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كردستان العراق

كورونا فى العراق

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