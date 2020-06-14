أعلنت صحة إقليم كردستان العراق تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت صحة الإقليم - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الأحد/ - أنه جرى تسجيل 606 حالة شفاء، و58 وفاة.
إقليم كردستان العراق يسجل 200 إصابة و58 وفاة بفيروس "كورونا"الأحد، 14 يونيو 2020 10:20 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت صحة إقليم كردستان العراق تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
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