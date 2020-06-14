إصابة 9 بينهم طفلان فى حادثى انقلاب سيارتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان، في حادثي انقلاب سيارتين، مساء اليوم السبت، بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد، حيث تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 9 مصابين لمستشفيات مركزي الداخلة والخارجة في حادثين منفصلين.

وتبين انقلاب سيارة بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، بطريق الخارجة – أسيوط، أسفر عن إصابة حسن أحمد حسن، 62 سنة، حسام حسن احمد 4 سنوات، أحمد حسن حسام 8 سنوات، مدينة علي حمدي 31 سنة، بإصابات وجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة للعلاج.

بينما أصيب 5 أخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من نقطة الكيلو 75 على طريق الداخلة شرق العوينات، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجميعهم من محافظة الشرقية ونقلهم لمستشفى الداخلة العام وهم عمر فتحي السيد حسين 21 سنة، جمال يوسف إسماعيل حسين 18 سنة، أحمد ثروت احمد 19 سنه، محمد حسين محمد 30 سنه، عمر محمد عبده 27 سنه، وتحرر محضر بالحادثتين، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.