إصابة أحد العاملين بمنزل الرئيس الإسرائيلى بفيروس كورونا

كتب مصطفى عنبر

أصيب أحد العاملين بمنزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بفيروس كورونا ما أدى لإخلاء المنزل من العاملين تماما وفقا لموقع روسيا اليوم

وقال الموقع الروسى إن منزل الرئيس الإسرائيلي أخلي من الموظفين وتم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر.

وكان مكتب ريفلين الإعلامي أعلن أمس تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد الموظفين في إدارته.

وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أنها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضا للنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، عن إصابة 3 عناصر من الحرس الخارجي لمقر إقامته بفيروس كورونا.

وتشهد إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات حادة في معدلات الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، ما دفع السلطات إلى وقف عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة.

وسجلت إسرائيل في آخر إحصائية يومية نُشرت أمس السبت 177 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 18972، بينها 300 وفاة.