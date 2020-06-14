اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا فى سنغافورة تبلغ 40604 بعد تسجيل 407 حالات جديدة

الأحد، 14 يونيو 2020 09:39 ص
إصابات كورونا فى سنغافورة تبلغ 40604 بعد تسجيل 407 حالات جديدة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك مجمل الإصابات إلى 40604. 

وكانت قد أعلنت هيئة العلوم الصحية بسنغافورة انها منحت موافقة مشروطة على العقار المضاد للفيروسات ريمديسفير التابع لشركة جلعاد ساينس انك لعلاج بعض المرضى المصابين بعدوى كوفيد 19، كما وافقت كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة على الدواء للاستخدام فى حالات الطوارئ.

كما أعلنت منظمة الصحة الأوروبية أنها تلقت طلبا من شركة الأدوية الأمريكية جلعاد ساينس للموافقة على دوائها المضاد للفيروسات، ريمديسيفير، كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا.
 
 
 

 


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