إسرائيل تجرى محادثات مع شركة مودرنا الأمريكية لشراء لقاح كورونا

ذكر موقع واي نت الإخباري في إسرائيل اليوم الأحد إن إسرائيل تجري محادثات مع شركة مودرنا الأمريكية لشراء لقاحها لفيروس كورونا الذي بلغ المرحلة النهائية للاختبارات.
نقل الموقع هذه التصريحات عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية، لم يذكر أسماءهم ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق.
وأكدت مودرنا يوم الخميس،الماضى، إنها تخطط لبدء تجربة لقاحها على 30 ألف متطوع في يوليو.
وكانت سيخال سدسكي، رئيسة خدمات الصحة بوزارة الصحة الإسرائيلية، قد حذرت من بداية موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مؤكدة أنها ستكون الأشرس من الموجة الأولى. وأوضحت أن الموجة الثانية سيكون الفيروس منتشرا فيها بشكل أسرع، وسيكون من الصعب السيطرة عليه.
وكانت سدسكي حذرت بداية الشهر بصورة شبيهة من صحوة الفيروس فى فترة تبادل الفصول، حيث قالت إنها تعتقد أنه لربما يذهب الفيروس للسبات بشهر مايو لكن هذا لم يحدث- نحن في وضع يتم فيه غرس شتلات خطيرة جداً.
وعلى صعيد متصل قال المدير العام الجديد لوزارة الصحة الجديد بروفيسور حازى ليفي: "دولة إسرائيل بصراع صعب جدا ضد فيروس كورونا، الذي ينعكس على حياة المواطنين، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في مجال الصحة.
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