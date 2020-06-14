اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تجرى محادثات مع شركة مودرنا الأمريكية لشراء لقاح كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 11:06 م
إسرائيل تجرى محادثات مع شركة مودرنا الأمريكية لشراء لقاح كورونا محاولات للوصول للقاح يوقف فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر موقع واي نت الإخباري في إسرائيل اليوم الأحد إن إسرائيل تجري محادثات مع شركة مودرنا الأمريكية لشراء لقاحها لفيروس كورونا الذي بلغ المرحلة النهائية للاختبارات.
 
نقل الموقع هذه التصريحات عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية،  لم يذكر أسماءهم ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق.
 
وأكدت مودرنا يوم الخميس،الماضى، إنها تخطط لبدء تجربة لقاحها على 30 ألف متطوع في يوليو.
 
وكانت سيخال سدسكي، رئيسة خدمات الصحة بوزارة الصحة الإسرائيلية، قد حذرت من بداية موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مؤكدة أنها ستكون الأشرس من الموجة الأولى. وأوضحت أن الموجة الثانية سيكون الفيروس منتشرا فيها بشكل أسرع، وسيكون من الصعب السيطرة عليه.
 
وكانت سدسكي حذرت بداية الشهر بصورة شبيهة من صحوة الفيروس فى فترة تبادل الفصول، حيث قالت إنها تعتقد أنه لربما يذهب الفيروس للسبات بشهر مايو لكن هذا لم يحدث- نحن في وضع يتم فيه غرس شتلات خطيرة جداً.
 
وعلى صعيد متصل قال المدير العام الجديد لوزارة الصحة الجديد بروفيسور حازى ليفي: "دولة إسرائيل بصراع صعب جدا ضد فيروس كورونا، الذي ينعكس على حياة المواطنين، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في مجال الصحة.

 


إسرائيل

مودرنا

لقاح

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة