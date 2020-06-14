إسرائيل تجرى محادثات مع شركة مودرنا الأمريكية لشراء لقاح كورونا

رويترز

ذكر موقع واي نت الإخباري في إسرائيل اليوم الأحد إن إسرائيل تجري محادثات مع شركة مودرنا الأمريكية لشراء لقاحها لفيروس كورونا الذي بلغ المرحلة النهائية للاختبارات.

نقل الموقع هذه التصريحات عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية، لم يذكر أسماءهم ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق.

وأكدت مودرنا يوم الخميس،الماضى، إنها تخطط لبدء تجربة لقاحها على 30 ألف متطوع في يوليو.