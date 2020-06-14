اليوم السابع
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إسبانيا تعيد فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبى بإستثناء البرتغال 21 يونيو

الأحد، 14 يونيو 2020 11:03 ص
إسبانيا تعيد فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبى بإستثناء البرتغال 21 يونيو كورونا
كتب سمير حسنى

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قررت السلطات فى إسبانيا اليوم الأحد، إعادة فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي في 21 يونيو الجاري ، ومع البرتغال أول يوليو المقبل، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.، فى غضون ذلك ارتفعت عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376.

 
و كان وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيا، قد أعلن فى وقت سابق، إن منطقة جاليثيا شمال البلاد ستكون أول منطقة تنهى إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدءا من يوم الاثنين، وذلك فى إطار فتح تدريجى تأمل إسبانيا أن يسهم فى إنقاذ موسمها السياحى الصيفي.
 
وسيجرى رفع حالة الطوارئ، التى أعلن عنها فى أنحاء البلاد فى منتصف مارس، عن منطقة جاليثيا فعليا مع الإبقاء عليها فى جميع المناطق الإسبانية الأخرى وعددها 16 منطقة.
 
وسترفع الحكومة، بعض القيود فى مناطق أخرى تتبع خطة من أربع مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام تدريجيا مع انحسار موجة تفشى الفيروس، بينما لا تزال قيود أشد صرامة مفروضة على المدن الإسبانية الكبرى مثل مدريد وبرشلونة.
 
وإسبانيا، واحدة من أبرز الوجهات السياحية فى العالم ولا تزال حدودها مغلقة أمام السائحين، وتلزم الوافدين إليها من الخارج بإجراءات حجر صحى مدتها 14 يوما.

 


كورونا

فيروس كورونا

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COVID19

علاج كورونا

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