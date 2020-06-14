إسبانيا تعيد فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبى بإستثناء البرتغال 21 يونيو

كتب سمير حسنى

قررت السلطات فى إسبانيا اليوم الأحد، إعادة فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي في 21 يونيو الجاري ، ومع البرتغال أول يوليو المقبل، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.، فى غضون ذلك ارتفعت عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243605، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376.

و كان وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيا، قد أعلن فى وقت سابق، إن منطقة جاليثيا شمال البلاد ستكون أول منطقة تنهى إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدءا من يوم الاثنين، وذلك فى إطار فتح تدريجى تأمل إسبانيا أن يسهم فى إنقاذ موسمها السياحى الصيفي.