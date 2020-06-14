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إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

الأحد، 14 يونيو 2020 05:30 ص
إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة فاتورة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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خطوات بسيطة لن تؤثر على الاستخدام اليومى للطاقة، وإنما تساعدك على الاستهلاك الأمثل لخفض قيمة فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء "اليوم السابع" يرصد بعض الخطوات الهامة التى يمكن اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية  كالتالى..
 
1- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.
 
2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.
 
3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.
 
4- استبدال اللمبات العادية بلمبات اللمبات الموفرة للطاقة.
 
5- استبدال الكابـح المغناطيسى (الترانس المغناطيسي) للمبات الفلـورسنت بكابـح إلكترونى لتوفـير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالكابح المغناطيسي.
 
6- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
 
7- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.
 
8-   لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء ،اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.
 
9- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.
 
10- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.
 
11- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.
 
12- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.
 
13- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام وافصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.
 
14- افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر، وافصل الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.
 
15- لاتترك شاحن المحمول فى الفيشة عند الانتهاء من الاستخدام.
 

الكهرباء

ترشيد الاستهلاك

فاتورة الكهرباء

اسعار الكهرباء الجديدة

اليوم السابع بلس

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