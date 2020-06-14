إزالة 3 أبراج مخالفة و217 حالة تعدى على أملاك الدولة بـ 3 محافظات.. صور

المحافظات - إيمان مهنى - حسن عبد الغفار - وائل محمد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدينة وذلك برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس المركز والمدينة وأسفرت الحملة عن إزالة 3 أبراج مخالفة بناء بدون ترخيص بمدينة ابوقرقاص بمساحة 445 متر.

واكد رئيس المركز و المدينة إن الوحدة المحلية تبذل جهداً فى ضبط ووقف حالات البناء المخالفة و العشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه ذلك، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العقيد محمد صلاح بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية طوخ الخيل بمساحة نصف قيراط.

كما تواصل الوحدة المحلية أعمال النظافة حيث تم رفع نقطة تجمع شارع كوبرى الحجز ونقطة البحر اليوسفى ونقطة ترعة سرى بطوة وقد شدد رئيس المدينة على أهمية الاستمرار فى التواجد فى الشارع وتقديم الخدمات ورصد اى مخالفات والتعامل معهافى الحال.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بضرورة استمرار الحملات اليومية بنطاق المركز ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الوحدة المحلية حملة نظافه وتطهير مكبره بشوارع ديرمواس اثناء حظر التنقل.

وفى قنا صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 215 حالة تعدى، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

واوضح المهندس عمر عبدالباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 22 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمراكز فرشوط ونجع حمادى وقنا بمساحة 1893 متر مربع ، وازالة 114 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 5 افدنه و14 قيراط و4 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 79 حالة مخالفة بناء عشوائى بكافة مراكز المحافظة بمساحة 10784 متر مربع .

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 624 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 340 الف و726 متر مربع ، و117 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 169 فدان و2 سهم ، و2482 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 115 فدان و 22 قيراط و11سهم ، و 435 حالة مخالفة بناء عشوائى بمساحة 66 الف و506 متر مربع.

وفى الشرقية أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، انه بالتنسيق مع قوات الأمن و مديرية الرى تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على بحر مويس بمنطقة علاء الدين أسفرت عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر لحالتين بناء بالمخالفة بمساحة 230 متر عباره عن مظلة على جسر بحر مويس بمساحة 200 متر وكافيه مخالف بمساحة 30 متر، بالإضافة إلى مصادرة عربة فول خشبية، وهدم سور مقام بالمخالفة بارتفاع متر تقريباً.

أوضح رئيس مركز الزقازيق أنه تم إستقدام معدات تابعة للحملة الميكانيكية برئاسة المركز لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبانى المخالفة وتسويتها بسطح الأرض، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، ذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على بحر مويس بمنطقة علاء الدين بمدينة الزقازيق ومراجعة التراخيص الممنوحة للمبانى و الأكشاك بالمنطقة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مؤكدا أنه لن يسمح لضعاف النفوس بإستغلال .