إزالة شوارد ماعز وخراف عشوائية بشارع سكة زفتى بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

شن حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد عبد الغني عيد، حملة مكبرة لإزالة شوارد الماعز والخراف المنتشرة في الشوارع استعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.

وكان عدد من الجزارين قد بدأوا في التجهيز لشوادر بيع الماعز والخراف استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وتعديهم على حرم الشوارع والأرصفة، فضلا عن المخلفات العضوية الناتجة عن فضلات الحيوانات.

ووجه حي ثان المحلة حملة مكبرة لإزالة هذه الشوادر، أسفرت عن إزالة حظيرة تحتوى على خراف، وذلك بشارع سكة زفتى نطاق الحى، وشدد رئيس الحى على استمرار الحملات اليومية مناشدا أصحاب المحلات التجارية ومحلات الجزارة بعدم استغلال الأرصفة والطرقات والشوارع الرئيسية حفاظاً على المظهر الحضاري والصحة العامة.

من ناحية أخرى، واصل حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي أعمال حملة النظافة الشاملة ورفع كافة الإشغالات بمنطقة مساكن السلام نطاق الحي بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى.

وشملت الحملة رفع الاشغالات وتراكمات القمامة، ومخلفات المباني، وإزالة العشش والأكشاك المخالفة كما شملت الحملة صيانة أعمدة الإنارة وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة.

كما تم رش وتعقيم وتطهير المنطقة التي استهدفتها الحملة، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد أعلن في بيان له أمس، أنه جار تطوير مساكن السلام بتكلفة قدرها 840 ألف جنيه، تشمل إعادة تنظيم الشوارع بالمنطقة ورصف عدد 2 شارع مؤدى إلى المساكن الجديدة المخصصة لسكان منطقة الكاندلية وعمل أرصفة خرسانية ، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة جمع القمامة وأعمال الإنارة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية والتي شملت تفقد أعمال تطوير العشوائيات بكل من منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا، وأعمال تطوير شارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا.

وأضاف عطا أنه جار رفع البنية التحتية بالعشوائيات الكائنة بشارع مصطفى كامل السجن بحى أول طنطا، والمسندة لجهاز تنمية الساحل الشمالي بتمويل من وزارة الإسكان، فضلاً عن دراسة عمل موقف وسوق نموذجى لقرية شوبر فى ضوء خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة.