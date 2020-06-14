إزالة تعديات على 79 فدانا من أراضى أملاك الدولة بمطروح

مطروح - حسن مشالي

نظم مركز ومدينة سيوة برئاسة اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة، حملة إزالة بمشاركة قسم شرطة سيوة والإدارة الزراعية حملة مكبرة لتنفيذ عدد (1) قرار إزالة رقم (43) بقرية أبو شروف بمركز ومدينة سيوة بمساحة (100) متر مربع مبانى ومساحة (10) أفدنة أراض زراعية.

كما تم استرداد عدد (5) أفدنة بواقع عدد (1) طلب تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمبانى أو الزراعات وهى من أملاك الدولة .

ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه هو (10) قرارات وإزالة التعدى على 79 فدان أرض ملك الدولة خلال الفترة الماضية حتى اليوم بالإضافة إلى الأراضى المستردة لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتقنين.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار متابعة اى تعديات اول باول والازالة الفورية لها حفاظا على املاك الدولة خاصة مع استغلال البعض لمواجهة الدولة تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد.