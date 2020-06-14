إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

كتب سمير حسنى

تواصل أديس أبابا تنصلها من كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم المجاري المائية والأنهار الدولية، معلنة رفض ما أسمته "معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار ولم تكن طرفا فيها".

وقالت وزارة الرى الإثيوبية في بيان أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد: إن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس2015 .

وانتقدت أديس أبابا، مصر لتمسكها بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، قائلة: مصر تتمسك باتفاقية توزيع مياه".

وعُقد أمس السبت، الاجتماع الرابع لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبى، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل، وسيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.

أوضحت وزارة الرى المصرية، فى بيان صحفى، عكس المشاورات التى جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبى، وفى مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التى تضفى الصبغة الإلزامية قانوناً على الإتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطى مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصرى بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائى.

وأكدت مصر، ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية فى أى اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسودانى.