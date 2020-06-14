أول فيديو لفريق الحجر الصحى خلال فحص الركاب المصريين قبل قدومهم للقاهرة

كتب أحمد مصطفى

حصل اليوم السابع على فيديو لجنود جيش مصر الأبيض "الحجر الصحى" بمطار القاهرة أثناء فحصهم للمصريين العائدين من المملكة العربية السعودية على متن إحدى الرحلات الاستثنائية التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية.

وكان مسئولى الحجر الصحى بمطار القاهرة قد نجحوا فى إبرام إتفاق مع إحدى شركة الطيران ينص على تسفير طاقم طبى يتكون من طبيب وفنى على الطائرات المغادرة لجلب المصريين العائدين على أن يتم أتخاذ الإجرات الطبية المعتمدة للحجر على متن الرحلة أثناء قدومها بهدف منع التكدس بالمطار واستنادا إلى الإجراءات الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية فى إطار التصدى والحد من انتشار فيروس كوفيد 19 .

ويظهر الفيديو إحدى الطبيبات التابعة للحجر الصحى بمطار القاهرة وهى تقوم بالكشف على درجة الحرارة لمجموعة من الأطفال وأسرتهم أثناء صعودهم للطائرة بإحدى المطارات بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الركاب بعد قياس درجة حرارتهم يتم توقيعم على إقرار بالعزل المنزلى الذاتى لمدة 14 يوما لمن تكون درجة حرارتة وفق المعدل الطبيعى ومن تتجاوز حرارته المعدل الطبيعى يتم التعامل الطبى معه وفحصه ثم تحويله إلى أحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

كانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.