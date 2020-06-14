أهالى قرية المويسات بأسوان يناشدون المسئولين لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تفاقمت مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية المويسات التابعة للوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى بمركز ادفو بأسوان، مما سبب غرق الشوارع وسط معاناة أهالي معاناة قرية المويسات والبصيلية قبلي وشكاويهم المتكررة للمسئولين بالوحدات المحلية وللمسئولين الري العرب لرفع المعاناة ولحل هذه المشكلة.

وأكد عدد من الأهالي لـ"اليوم السابع" أن المستنقعات تمثل بؤرة تلوث خطيرة وانتشار الناموس والبعوض وتهدد صحتهم، مطالبين بتخفيض منسوب المياه الجوفية بالأراضي بالقرية وضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، وكذلك ضرورة وضع حلول سريعة لترعة السيالة.

في نفس السياق قال النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ادفو بمحافظة أسوان إنه توجه إلى وزارة الرى لمقابلة المهندس عبد اللطيف خالد نائب وزير الرى، لعرض بعض المشكلات التي تواجه المواطنين فى قرية المويسات، والتى أدت إلى غرق المنازل نتيجه ارتفاع منسوب المياه من الترعة المارة بوسط القرية، وأدى ذلك إلى أضرار بالغة بمنازل المواطنين.

وأضاف النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو، أنه على الفور قام المهندس عبد اللطيف خالد نائب وزير الرى بالاتصال بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، لوضع حلول سريعة وفورية خاصة أنها مشكلة تكررت كثيرا.

في نفس السياق أكد الكيميائي ياسر جمال نصار، مدير قطاع إدفو بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان لـ"اليوم السابع"، أنه تفقد قرية المويسات برفقة العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بهدف إيجاد حل للمياه المتناثرة حول المنازل، وأشار الكيميائي ياسر جمال نصار إلى أنه تم عمل جصات وتم خروج قسم التسرب، مما أثبت سلامة خطوط مياه الشرب بالقرية، وأكد مدير قطاع إدفو بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أن قطاع إدفو على أتم الاستعداد لوجود حلول جذرية لأهالينا بقرية المويسات.

من ناحية أخرى وبناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالنزول للشارع والمتابعة الميدانية زار العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو قرية المويسات التابعة للوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى، وذلك بعد الشكاوى العديدة من أهالى قرية المويسات لزيادة منسوب المياه الجوفية داخل القرية وتضرر العديد من المنازل.

ورافق العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو خلال الجولة في قرية المويسات كل المسئولين بالجهات المعنية والتي تمثلت في إدارة هندسة ري إدفو، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بإدفو، وكذلك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وشركة المقاولين العرب ونواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ورئيس قرية البصيلية قبلى، وممثلين عن الأهالى بقرية المويسات التابعة للوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى بمركز إدفو.

واجتمعت اللجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وتم الاتفاق على بعض الإجراءات العاجلة التي من شأنها التخفيف من المياه والنشع بقرية المويسات، لحين الانتهاء من إجراءات الطرح لإعادة تأهيل ترعة السيالة، على أن يتم البت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية المويسات.

وقامت اللجنة الميدانية التي عاينت المشكلة على الطبيعة بكتابة محضر اجتماع للرد علي شكاوى الأهالي لتضررهم من ارتفاع منسوب المياه، حيث افاد مندوب هندسة ري إدفو غرب الترعة السيالة مدرجة ضمن الخطة القومية لتأهيل الترع، وسيبدأ العمل بها رسميا بعد الانتهاء من إجراءات الطرح.

كما أفاد مندوب شركة مياه الشرب بأنه تم الكشف علي خطوط مياه الشرب ولم يكتشف أي تسريب وسيتم تغيير خط 6 بوصة بطول 6 كيلومتر، وأنه سيتم البدء في الوصلات المنزلية فور وصول جواب الهيئة والإجراءات المتعبة.