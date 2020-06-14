أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة بقيمة 14 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسنى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

واسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية تهريب ضُبط خلالها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى جميع المضبوطات (14300 جنيه).

وتمكنت الجهود فى مجال الأمن العام من ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء الكمامة الواقية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتحال شخصية، مخالفات مسطح مائى) وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط (260) مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في ضبط 103) حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.