أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أن الولايات المتحدة سجلت 734 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى الوفيّات إلى 115ألفا و347 حالة، وأضافت الجامعة - في بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد- أن الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات، وكذلك الإصابات بعدما وصل الإجمالي إلى مليونين و71 ألفا و782 حالة.
وما زالت الولايات المتحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.
وحتى قبل شهر، كانت 3 ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس تضم وحدها نصف عدد الوفيات المسجّلة في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكن بعد ذلك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.
وتجري الولايات المتحدة يومياً نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.
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